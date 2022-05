União Europeia vai proibir venda de carros a gasóleo e gasolina a partir de 2035

O resultado da votação deve ser ratificado pelo plenário do Parlamento Europeu, onde as decisões tomadas pelos deputados que participam na Comissão não costumam ser alteradas.

A Comissão do Meio Ambiente do Parlamento Europeu aprovou esta quarta-feira a proibição da venda de carros novos que emitem gases poluentes nos países membros da União Europeia a partir de 2035.

Na votação, também foi tomada a decisão de banir os carros novos que funcionam com e-fuels (combustíveis sintéticos que não são derivados do petróleo) como pretendiam marcas de supercarros como a Porsche, que está investindo nesse tipo de combustível para que os clientes de veículos clássicos possam continuar a circular com eles.



Outra das novidades introduzidas é que os objetivos de redução de emissões que foram estabelecidos em 15% face a 2021, serão reduzidos em 20% para os automóveis de passageiros em 2025, enquanto para as carrinhas e comerciais ligeiros continua a ser de 15%. Os limites de emissão para carros destinadis a atividades turísticas são a partir de 2021 em 95 g/km de CO2 e em 147 g/km de CO2 para carrinhas.