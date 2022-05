Marcelo quer que o Governo seja questionado sobre a inovação tecnológica

Na abertura do congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (APDC), o Presidente da República deixou um repto à assistência, para que se pense no futuro próximo, porque o futuro já chegou.

“Já não basta olhar para o exemplo nem para o futuro próximo. Tem de olhar para o futuro a médio e longo prazo”, advertiu.

Depois, Marcelo Rebelo de Sousa incentivou os participantes no congresso a questionarem o Governo sobre o que anda a fazer nas áreas da comunicação e transformação digital.

“É aquilo que eu espero de vós, é a interpelação ao Governo, ao primeiro-ministro, aos ministros, que estão empenhados de facto nessas transições, nessas revoluções, nessas reformas, nessas mudanças, a interpelação quanto ao tempo e ao modo. Porque é o futuro que já começou”, disse.

O Presidente da República sublinhou ainda que as comunicações ganham cada vez mais peso e maior importância e deu como exemplo a pandemia e a guerra.

“Com as comunicações se perdem guerras, se ganham guerras; com as comunicações se perdem vacinações ou se ganham vacinações e, portanto, se perdem ou ganham, pelo menos no tempo e no modo, os combates às pandemias”, explicou.

O congresso da APDC vai decorrer em Lisboa. São dois dias de trabalhos, que arrancaram com a discussão sobre o “Papel da ciência, tecnologia e inovação na transformação digital”.