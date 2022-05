INE. Inflação dispara e desemprego desce

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou, esta quarta-feira, duas estimativas, segundo as quais a inflação disparou e o desemprego desceu.

A taxa de desemprego baixou para 5,9% no 1º trimestre de 2022. Segundo o INE, a taxa baixou 0,4 pontos percentuais em relação ao último trimestre de 2021 e 1,2 pontos percentuais em relação o mesmo período do ano passado.

Atualmente, existem 308.400 pessoas desempregadas.

“A taxa de desemprego foi estimada em 5,9%, valor inferior em 0,4 pontos percentuais ao do 4.º trimestre de 2021 e em 1,2 pontos percentuais ao do 1.º trimestre do mesmo ano”, sinaliza o INE, na nota informativa , assinalando que a evolução “mais acentuada “teve a taxa de desemprego de jovens (16 a 24 anos), estimada em 20,6%”, ainda que tenha registado um valor “inferior em 2,8 pontos percentuais ao do trimestre anterior e em 3,5 pontos percentuais ao do trimestre homólogo”.