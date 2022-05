Proposta para um “Fundo de Estabilidade” para ajudar países em dificuldade

Um “Fundo de Estabilidade” para ajudar países em dificuldade. A proposta foi avançada por Klaus Regling, diretor-geral do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), numa altura em que se mantém a incerteza sobre a duração e o impacto da guerra na Ucrânia.

“Para os membros da zona euro, vale a pena analisar outros instrumentos, como um fundo permanente de estabilização orçamental. Pode ser rotativo e fornecer empréstimos a Estados-membros numa situação económica difícil. Podemos usar a capacidade de financiamento do Mecanismo Europeu de Estabilidade, desta forma não seria necessário dinheiro adicional dos contribuintes", disse Klaus Regling na Conferência sobre o Dia da Europa, em Lisboa.

Klaus Regling alerta para o impacto que a guerra na Ucrânia está a ter na economia. Admite que este ano a Europa poderá não registar crescimento e lembra que só a inflação já levou 3% da riqueza produzida.

“Três por cento do PIB europeu já se perdeu e esta perda é maior do que no início da crise do petróleo, nos anos 70”, sublinha.

O diretor-geral do Mecanismo Europeu de Estabilidade adianta ainda que esta guerra deverá acelerar a desglobalização, com consequências económicas e alterações na ordem mundial.