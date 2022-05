A guerra na Ucrânia terá “um impacto económico significativo”, alerta o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, um mês antes do executivo comunitário rever as previsões económicas.

“O custo humanitário e económico da guerra dependerá da sua duração. No entanto, é evidente que a guerra terá um impacto económico significativo e que as nossas previsões anteriores terão de ser ajustadas”, declarou Gentiloni, numa mensagem enviada para a conferência que assinala o Dia da Europa, em Lisboa.

Uma intervenção onde o comissário apontou ainda as três prioridades para proteger os cidadãos e manter o modelo de democracia liberal.

“Precisamos de manter as políticas orçamentais ágeis e responsivas à semelhança do que foi feito durante a pandemia. Em segundo lugar, temos que acelerar a transição verde, para reduzir a dependência sobre combustíveis fósseis importados e garantir que os preços da energia permaneçam acessíveis. Finalmente, temos de continuar a implementar efetivamente os planos nacionais de recuperação e resiliência que os Estados-membros implementaram após a pandemia.”

O comissário garantiu ainda que Portugal está a fazer um bom trabalho.

“Portugal está a fazer bons progressos no seu plano. Continuar nesse espírito será fundamental para apoiar a confiança e realizar os investimentos e as reformas que as nossas economias precisam, agora mais do que nunca”, salientou.

Paolo Gentiloni falava na conferência que assinala o Dia da Europa, uma iniciativa da Católica Lisbon School of Business and Economics e do Jornal de Negócios.