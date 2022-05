Tribunal de Justiça da União Europeia considera legal resolução do BES

Um banco “bom” e um banco “mau”. O Tribunal de Justiça Europeu considera que esta resolução cumprir as leis europeias. O pedido de apreciação foi feito pelo Supremo Tribunal Administrativo português que quis analisar a legalidade do processo.

No acórdão, o “Tribunal de Justiça declara que a legislação nacional com fundamento na qual foi adotada a Medida de Resolução do BES é compatível com o artigo 17.°, n.° 1, da Carta. Além disso, declara que a transposição, meramente parcial, por um Estado-Membro, de certas disposições de uma diretiva antes de expirar o seu prazo de transposição não é, em princípio, suscetível de comprometer seriamente a realização do resultado prescrito por essa diretiva”.

Já em outubro de 2021, o advogado-geral Giovanni Pitruzzela, que assiste Tribunal de Justiça da União Europeia, concluiu que Portugal não violou a lei quando avançou para a resolução do BES.



Em 2014, o banco foi alvo de uma medida de resolução, que resultou na sua divisão: De um lado ficaram os ativos “bons”, que foram integrados no Novo Banco; do outro, os tóxicos, que ficaram no BES, alvo de insolvência.

Vários acionistas e obrigacionistas do BES, incluindo a massa insolvente da Espírito Santo Financial Group (ESFG) e outros 17 credores internacionais, questionaram a legalidade da decisão adotada pelo Banco de Portugal há sete anos, quando era liderado por Carlos Costa.