Mark Bourke sucede a António Ramalho à frente do Novo Banco

O Novo Banco anunciou, esta quinta-feira, a nova composição do conselho de administração executivo para o novo mandato. Mark Bourke assumirá funções como CEO e Leigh Bartlett será o novo diretor financeiro.

De acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMMV), o banco sublinha que o gestor é o “candidato ideal” para suceder a António Ramalho, destacando os “mais de 20 anos de experiência como administrador executivo em instituições financeiras reguladas”.

Já o novo diretor financeiro - Leigh Bartlett - vem de fora do Masthaven Bank, depois de ter já desempenhado funções como CFO do banco entre 2019 e 2020.

Antes de se juntar ao Novo Banco, Mark Bourke foi administrador financeiro do Allied Irish Banks e membro da Equipa de Liderança do AIB, de 2014 a 2019. Começou a sua carreira na PwC em 1989 e, em 2000, juntou-se ao IFS Group como administrador financeiro, sendo promovido a CEO do grupo em 2006.

O CGS salienta igualmente que a nomeação de um candidato interno “assegura continuidade e estabilidade, bem como o alinhamento com o plano estratégico de médio prazo recentemente aprovado”.

A nova administração do banco está ainda sujeita a aprovação por parte do Banco Central Europeu.