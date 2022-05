ENSE realizou hoje 103 ações de fiscalização a postos de abastecimento

A Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) realizou esta quinta-feira 103 ações de fiscalização a postos de abastecimento de combustível, tendo detetado algumas irregularidades, indicou numa nota.

Assim, "no decurso do dia de hoje", a ENSE "deu continuidade às ações de fiscalização aos postos de abastecimento de combustível, tendo-se realizado 103 ações de fiscalização nos distritos de Lisboa (58); Porto (11); Viseu (14); Setúbal (15) e Coimbra (5)", revelou.

De acordo com o regulador, "estas ações compreenderam a verificação da fatura detalhada, nomeadamente nos valores referentes ao ISP".

Das ações realizadas pela ENSE, "constatou-se a incorreção da discriminação do valor de ISP, o qual não estava de acordo com a alínea a), do n.º 2, do Artigo 9.º, do Regulamento n.º 141/2020 de 20 de fevereiro", salientou, referindo que "o ISP indicado deverá contemplar o adicionamento da 'contribuição de serviço rodoviário' (CSR) e o adicionamento sobre as emissões de CO2, vulgo 'Taxa de Carbono' (TC)".