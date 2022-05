ERSE. "Não há evidências" de que a redução do ISP não beneficiou os consumidores

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) diz não ter identificado indícios de apropriação de ganhos pelas gasolineiras.

Em causa está o facto de as atualizações de preços terem ficado aquém do que tinha sido previsto pelo Governo – um desconto de 14,2 cêntimos no gasóleo e de 15,5 cêntimos na gasolina – na sequência da redução do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) na proporção de uma descida do IVA de 23% para 13%.