​Custos com cartão multibanco disparam 162% em dez anos

A Deco - Associação de Defesa do Consumidor garante que os custos com o cartão multibanco subiram 163% em dez anos. A conclusão surge depois de analisar as comissões dos cinco maiores bancos em Portugal: BPI, Novo Banco, Caixa Geral de Depósitos, Santander e Millennium BCP.



De acordo com o mesmo documento, também os custos anuais dos principais produtos e serviços associadas a uma conta à ordem aumentaram quase 50%.

Nuno Rico, economista da associação, defende que “os níveis de inflação não são suficientes para explicar os aumentos apresentados aos consumidores nos últimos anos. A título de exemplo, em 2021 a inflação situou-se nos 1,3%, mas a banca, no início de 2022, anunciou valores 50% mais elevados em alguns produtos”, explica em comunicado, acrescentando que “estes aumentos anuais tendem a situar-se na ordem dos dois dígitos, mesmo em anos em que a inflação foi negativa”.

A Deco refere ainda que atualmente as comissões bancárias representam quase metade das receitas dos bancos.