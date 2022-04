Regulador propõe descida de 2,6% na luz até final do ano

O regulador propõe uma descida de 2,6% na luz até ao final do ano. O valor, que ainda está pendente da aprovação do Conselho Tarifário, a confirmar-se entra em vigor a 1 de julho e mantém-se até 31 de dezembro.

Esta é uma proposta excecional, avançada pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), tendo em conta os preços elevados da energia, agravados com a guerra na Ucrânia.

Abrange apenas o mercado regulado, são mais de 920 mil clientes, cerca de 6% do consumo total, e os clientes no mercado livre que optaram pela tarifa equiparada.

Na prática, podem beneficiar de uma redução de 2,6% na factura mensal. Segundo as contas do regulador, um casal sem filhos pode poupar 1 euro por mês, enquanto um casal com dois filhos pode pagar a menos cerca de 2 euros e meio.

Quem tem tarifa social mantém o desconto de 33%.

Esta alteração desce também as tarifas de acesso às redes, que acabam por ser pagas por todos os consumidores pelo uso das infraestruturas. São valores que abrangem todos, quer estejam no mercado regulado ou liberalizado.

Com esta proposta, as tarifas caem significativamente em todos os níveis de tensão, desde o que é fornecido às famílias, até ao que é distribuído às empresas e indústrias. São reduções que vão de 134% a 68%.

Segundo o regulador, os produtores têm margem para reduzir as tarifas no mercado liberalizado. “Considerando a subida de preços registada no mercado grossista de eletricidade, será possível com a redução substancial das tarifas de Acesso às Redes minorar os efeitos adversos da subida de preços no mercado grossista de eletricidade”, refere o comunicado.