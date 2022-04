OE2022. Livre abstém-se na generalidade, mas deixa avisos

Rui Tavares, o deputado único do Livre, vai abster-se logo à tarde na votação da proposta de Orçamento do Estado para 2022 na generalidade.

O deputado do Livre avisa que, se o Governo não aceitar algumas das propostas que vai apresentar durante o debate na especialidade, o sentido de voto pode mudar.

“Em relação ao sentido de voto do Livre na votação final global, eu ainda poria, como se fazia nos tempos do Totobola, uma tripla”, adverte Rui Tavares.

O parlamentar aguarda com expetativa as reuniões técnicas prometidas pelo primeiro-ministro, António Costa, e espera que o Governo “mude de estratégia”.

“Se o Governo mudar de estratégia, e agora com as reuniões técnicas com que o ontem o primeiro-ministro se comprometeu a fazer com o Livre para estudar as propostas do Livre, caso essas propostas não falam nenhum caminho, então aí o Livre terá de votar contra. Se houver caminho a fazer em especialidade em relação às propostas que apresentamos em melhorar este Orçamento, aí o Livre poderá optar pela viabilização do Orçamento”, declarou Rui Tavares, em declarações aos jornalistas no parlamento.

A votação da proposta de Orçamento do Estado para 2022 está marcada para esta sexta-feira à tarde.

A proposta de OE2022 vai contar com a abstenção do PAN e o voto contra de PSD, Chega, Iniciativa LIberal, PCP e Bloco de Esquerda.