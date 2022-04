​Inflação dispara para 7,2% em abril, valor mais alto de há quase 30 anos

O valor da inflação disparou em abril para 7,2%, o valor mais alto de 1993.

"Tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá aumentado para 7,2% em abril (5,3% em março). Trata-se do valor mais elevado registado desde março de 1993", lê-se na nota do Instituto Nacional de Estatística (INE).

A mesma nota acrescenta que os dados definitivos referentes ao IPC do mês de abril de 2022 serão publicados no próximo dia 11 de maio.