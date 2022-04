Baixa escolaridade de quem vive num bairro pobre aumenta (muito) o risco de morrer mais cedo

“Neste estudo, verificamos que os indivíduos que viviam em zonas mais pobres tinham uma maior probabilidade de morte, mas especificamente vimos que este efeito negativo do viver em zonas desfavorecidas foi maior em indivíduos com baixa escolaridade”, define Ana Isabel Ribeiro.

Esta é a principal conclusão de um estudo internacional liderado pelo Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), e publicado na revista científica The Lancet Public Health , que veio demonstrar de modo robusto que viver em locais desfavorecidos aumenta o risco de morte, sobretudo entre as pessoas que têm piores condições socioeconómicas.

De Portugal, analisou-se informação dos participantes no Porto, seguida por investigadores do ISPUP. O trabalho analisou ainda dados de indivíduos na Suíça, em França, na Itália, na Austrália e em Inglaterra.

Os investigadores que participaram neste estudo usaram informação de uma amostra bastante ampla: mais de 160 mil pessoas, com idades entre os 18 e os 91 anos, seguidas ao longo de quase 20 anos, no âmbito de seis coortes (estudos longitudinais).

“Percebemos, claramente, que o efeito negativo de viver em sítios desfavorecidos foi mais pronunciado nos participantes com um estatuto socioeconómico mais baixo, o que contribui para aumentar as desigualdades em saúde”, menciona a investigadora do ISPUP.

Ou seja, o risco de mortalidade precoce, entre as zonas ricas e as zonas pobres foi muito mais pronunciado entre indivíduos com baixas qualificações.

“Nas pessoas com qualificações intermédias, com nível secundário, esta diferença foi na ordem dos 12% e entre aquelas que tinham níveis de académicos superiores a esta a diferença foi da ordem dos 16%”, complementa Ana Isabel Ribeiro.

Para os autores do estudo, uma das hipóteses mais plausíveis terá que ver com o elevado nível de segregação socio-espacial do local de residência das pessoas das coortes portuguesa e australiana.

“Nestes países, as pessoas mais pobres tendem a viver perto umas das outras e as mais ricas junto de outras que também têm iguais níveis de riqueza, ou seja, há uma grande separação das pessoas no território em função das suas características socioecónomicas. Tal poderá contribuir para que as zonas mais pobres se tornem ainda mais carentes de infraestruturas e, portanto, os efeitos negativos de lá residir podem ser mais acentuados”, aponta Ana Isabel.

“Outra possibilidade também tem a ver com um regime de Estado providência em cada um destes países. Temos aqui países, em que o Estado está mais envolvido no apoio social à população, por exemplo a França tem um regime tipo mais bismarckiano, em que há esta intervenção do Estado. Já num país como o Reino Unido há um regime mais liberal, em que não há apoios tão fortes à população. Isso também pode de certa forma explicar as diferenças que encontrava entre os países”, pondera a investigadora.