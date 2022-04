Rússia fecha torneira do gás à Polónia e Bulgária. E agora, Europa?

A Rússia anunciou que vai deixar de fornecer gás, a partir desta quarta-feira, à Polónia e à Bulgária. O regime de Putin justifica esta decisão, por um lado, com o apoio dada à Ucrânia por estes dois países europeus e, por outro lado, por ter havido recusa em pagar o gás russo em rublos, de resto, uma exigência da Rússia.

O que levou a Rússia a tomar esta decisão?

A Rússia decidiu interromper o fornecimento de gás à Polónia e à Bulgária, pelo facto destes dois países europeus terem apoiado Ucrânia e decidido não ceder à exigência de Moscovo, em pagar o gás em rublos.

O anúncio foi feito pela empresa energética polaca PGNiG: “No dia 26 de abril, a Gazprom informou a PGNiG da sua intenção de suspender completamente as entregas sob o contrato Yamal no início do dia do contrato em 27 de abril”.

Citado pela agência francesa AFP, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, justificou a tomada de decisão com a implementação “de um conjunto de medidas para mudar o pagamento do nosso gás entregue a países hostis para rublos”.

Uma exigência que surge como resposta às sanções impostas pelo Ocidente à Rússia por causa da invasão da Ucrânia.

Que impacto tem nos países sancionados?

A repercussão desta sanção nos países europeus é muito diferente. A Bulgária será, dos dois, o país mais afetado, já que, de acordo com o Eurostat, o país está entre os dez mais dependentes do gás russo.

A Polónia terá mais sorte, uma vez que as reservas de gás dos polacos estão a 76% da capacidade, e “não se afigura necessário ter de recorrer a esse armazenamento”, avança a agência Reuters, citando fonte oficial.

Ambos os países já reagiram. O ministro búlgaro da Energia, Alexander Nikolov, afirmou que o país tem energia suficiente para os próximos tempos. “Não haveria transparência sobre a conversão do pagamento em dólares para rublos, pois iríamos perder o controlo sobre o nosso dinheiro”, disse o governante, citado pela agência búlgara Novinite, que lembra ainda que a Bulgária não está disponível para “negociar sob pressão”.

Também o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, recusou discutir com os russos. “Não vamos ceder a esta chantagem”, disse o líder da Polónia. Morawiecki assegura que a Polónia tem alternativas e que “não precisará de gás russo”, no Outono. “É um ataque direto à Polónia, mas estávamos a preparar-nos”, assegura o chefe do Governo polaco.