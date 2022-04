Patentes podem levar até oito anos a ser aprovadas

Em 1990, há mais de 30 anos, o número de patentes que Portugal registou a nível europeu era exemplificativo do marasmo que se vivia a esse nível. No ano passado, o país bateu o recorde o registo de 286 patentes. Um salto de gigante, mas que para quem conhece bem o meio ainda “deixa muito a desejar”. Os prazos para obter uma patente continuam a ser um problema.

“Face à velocidade com que os produtos e os dispositivos hoje em dia se renovam é capaz de ser muito tempo. Uma das grandes discussões quer a nível de Portugal, quer a nível europeu, é o de como se pode encurtar o período de pedido de patente para que a empresa tenha a patente face às necessidades do mercado”, explica.

E desenvolve ainda mais a ideia. “A partir do momento em que conseguem avaliar esse valor transacional, podem vendê-lo. Podem licenciar, criar parcerias com outras empresas noutros países, e permitir que essas outras empresas utilizar essa tecnologia para o que querem, pagando um royalty à empresa”.

Para isso, há que avançar com um pedido provisório de patente que pode, em Portugal, por valores a rondar os mil euros.

No ano passado, Portugal registou um crescimento muito acentuado, no pedido de patentes ao Instituto Europeu de Patentes o que deu ao país uma posição bastante relevante dentro daquilo que é a da divisão de Portugal no grupo de países que regista até duzentas patentes por ano.

No entanto, a nível nacional esse número decresceu. Isso deve-se ao facto de as empresas que dão valor ao processo de patentes são as mesmas que têm um cariz exportador. “Portugal serve como porta de entrada, mas depois o objetivo é manterem as patentes lá fora”, sublinha.