Situação financeira da UGT está resolvida. "Não há alçapões para o próximo secretário-geral"

Além disso, mantenho-me disponível, depois de 24 de abril, para todas as informações que forem necessárias. Mas tenho a convicção que alguns dos atuais dirigentes se manterão na equipa do Mário Mourão.

Do ponto de vista político, naturalmente, tive que o pôr ao corrente dos acordos que podemos fazer, os contributos que a UGT deu para a Concertação Social, para a Agenda do Trabalho Digno e tenho-lhe transmitido quais têm sido as posições que tenho assumido em nome da central, na CPCS [Comissão Permanente da Concertação Social] e com vários atores económicos e políticos, incluindo o primeiro-ministro, que recebeu os parceiros sociais uns dias depois de 30 de janeiro.

Não tenho dossiers complexos na UGT. A parte mais elaborada, de um bancário para passar a outro bancário, são as questões que têm a ver com essas negociações. Quer com o Millenium BCP , com a CGD, as nossas contas, essa é a parte mais complicada, já os tem.

Até 2042 ainda faltam 1,8 milhões de euros. A 10 mil euros/mês, é só fazer as contas. Com juros incluídos, é muito dinheiro. Estamos em 2022, começámos a pagar em novembro de 2014, faltam 20 anos. E a sede começámos a pagar em 2016, faltam 14 anos.

Temos uma sede que nos orgulha, que nos dignifica e está a ser paga, todos os meses, com o esforço dos sindicatos. Resolvemos a questão dos fundos estruturais e a dívida que existia ao Fundo Social Europeu. Saio de cabeça erguida do ponto de vista da estabilidade financeira. Não é uma casa rica, nunca foi e não tem que dar lucro, mas neste momento está sustentável, está estável. Não há alçapões para o próximo secretário-geral.

Está estabilizada. Deu muito trabalho. Sou uma pessoa que, nas minhas reuniões, nunca deixo de dizer o que tenho a dizer. Fui sempre transparente com os meus pares e os sindicatos da UGT – que são quem tem obrigação de alimentar a central sindical com as suas quotizações - não falharam nestes últimos anos. Também dramatizei um pouco o meu discurso.

Há nove anos herdou uma UGT com dívidas e alguns problemas internos. Até se chegou a queixar de falta de comunicação, do então líder da central, João Proença, lhe ter passado toda a informação. Neste momento a situação financeira da UGT já está resolvida?

Aos 60 anos deixa a UGT, reforma-se da profissão de bancário, regressa à calma de Figueiró dos Vinhos e à família. Para já. Porque admite que não vai desistir da intervenção político-sindical. Carlos Silva continuará a representar a central no Conselho Económico e Social Europeu até 2025 e é presidente da Assembleia Municipal no seu concelho. Quanto aos diversos convites que tem recebido, há tempo para pensar.

Já limpou a secretária e o gabinete e passou os dossiers a Mário Mourão, também ele socialista e bancário, que lhe sucede no cargo, a partir do congresso deste fim de semana, que tem lugar em Santarém.

Têm recuperado alguma coisa, não conseguem recuperar tudo. Por exemplo, no setor da educação, durante seis anos não conseguimos dar nada aos trabalhadores, a não ser uma mão cheia de nada. Porque é que hão de sentir que têm de ser sindicalizados? Disse isso ao primeiro-ministro, quando nos recebeu numa reunião. Disse-lhe: “se continuarmos a ter do governo uma mão cheia de nada, pelo menos mantenham as reuniões com as organizações, num diálogo constante”. Mesmo que não tenham carácter financeiro, há sempre matérias em que é possível ganhar alguma coisa numa negociação.

Neste momento, creio que a situação está estabilizada. Ao contrário, houve outros setores e com sindicatos nossos, que se tornaram muito mais poderosos. Da Administração Pública, da Justiça, da indústria, no setor privado.

Ao contrário, no Norte da Europa, a taxa de sindicalização continua a oscilar entre os 40% e os 60%, na Suécia. O que me parece bastante significativo da intervenção do movimento sindical. Nos países em que a crise foi maior, naturalmente que os sindicatos acompanharam a crise.

Temos muitos patrões e poucos gestores, alguns que não estão à altura das suas responsabilidades. Estão sempre à procura de alguém que venha por baixo salário e aceite tudo. Hoje os mais jovens não aceitam tudo. E muitos desses, como não acreditam nesta questão sindical pensam: “tenho que procurar por mim, o coletivo aqui não me resolve o problema, não me sindicalizo”. E essa tem sido uma das razões da quebra do número de sindicalizados, sobretudo no Sul da Europa.

Esta falta de mão-de-obra qualificada tem muito a ver com a forma como o nosso país e as nossas empresas se posicionam. É fundamental que os patrões percebam que na negociação coletiva e no diálogo social, com sindicalização - tal como o Norte da Europa há muitos anos provou - que se conseguem resolver problemas dos trabalhadores e do país.

Mário Mourão, tal como Carlos Silva, vem da banca. Por um lado, quebra-se uma regra (não escrita, é verdade) de alternância entre um secretário-geral que vem do setor bancário e outro que vem da administração pública. Ainda por cima, como disse, houve perda de sindicalizados na banca. No entanto, o novo líder é deste setor. Pelo contrário, com os sindicatos da Administração Pública a subir o número de sindicalizados. Porque é que aconteceu?

Com todo o respeito, não há tradição escrita sobre isso. Só houve três secretários-gerais até hoje: o Torres Couto, o João Proença eu e, agora, o Mário. Nós também temos que garantir que a UGT, para além de uma posição político-sindical forte no país, tem uma retaguarda que a proteja do ponto de vista financeiro.

Portanto, foi a questão financeira e por serem os sindicatos bancários que financiam o funcionamento da UGT.

Influenciou. Nunca foi mentira. Todos financiam, mas há uns que financiam mais que outros. Têm poder financeiro. Se o problema fosse exclusivamente financeiro, certamente, o Mais Sindicato até asseguraria a liderança da central. É o maior sindicato do país, é poderoso, tem um orçamento conhecido do país porque é publicado, com mais de 130 milhões de euros. É maior que o de muitas empresas.

Foi um fator que alavancou muito a candidatura do Mário. Do ponto de vista político-sindical é um homem muito equilibrado, era discreto até ao momento, tem uma carreira política e sindical, é presidente do Sindicato dos Bancários do Norte, já foi deputado, já foi presidente da Federação do PS do Porto. É evidente que o outro candidato que se apresentou, se fosse eleito…

O José Abraão…

Também era um excelente secretário-geral. Essa questão nem se coloca. Do ponto de vista da mediatização, do trazer a mensagem da UGT para o exterior não tenho dúvidas que quer um quer outro são dois excelentes quadros sindicais. Há uma coisa em que não se quebra a tradição: o secretário-geral da UGT continua a ser socialista, é sempre socialista. Há fatores que têm que se pesar, mas foi decidido num Congresso, não foi por indicação do Carlos Silva.

De qualquer forma, havia um apoio expresso.

O maior sindicato português e da UGT apoiou a candidatura do José Abraão e, mesmo assim, não venceu. Não significa que haja derrotas para um lado e vitórias para o outro. Foi uma decisão ponderada dentro da central sindical.

Eu acho que a sustentabilidade financeira da central é indiscutivelmente, neste momento, mais garantida porque vai ter à frente alguém que tem por trás a liderança de um dos maiores sindicatos portugueses e, naturalmente, com uma sustentabilidade financeira invejável, assim como qualquer sindicato bancário.

Mas se o José Abraão fosse eleito secretário-geral teria de ter a solidariedade de todos os outros, isso nem sequer se põe em causa porque, se ele fosse eleito, naturalmente teria o meu apoio e o de toda a gente.