Combustíveis voltam a subir de preço para a semana

Na origem deste aumento estarão os eventuais efeitos negativos no abastecimento de um embargo da União Europeia ao petróleo russo, avança o jornal “Eco” , citando fonte do setor.

Proposta do Orçamento do Estado refere a redução d(...)

Em maio, este imposto deverá descer na medida equivalente à redução no IVA para 13%, o que já levou o Governo a anunciar o fim do AUTOvoucher no final deste mês de abril. Até agora, e de acordo com o Ministério das Finanças, já foram devolvidos 103 milhões de euros aos contribuintes.

Nesta sexta-feira, no Parlamento, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, anunciou a divulgação, pela parte da Entidade Reguladora do Setor Energético (ERSE), de informação sobre os preços dos combustíveis de venda ao público de três em três meses.

A medida consta da proposta de lei que vai baixar o ISP.