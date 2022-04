Eletricidade no mercado grossista cai 24% e atinge preço mais baixo do ano

O preço médio da eletricidade no mercado grossista ibérico cai 24% na quarta-feira, para 85,19 euros por megawatt-hora (MWh), o preço mais baixo deste ano, segundo informação disponibilizada esta terça-feira na página do operador de mercado elétrico.

De acordo com os dados do Operador do Mercado Ibérico de Eletricidade (OMIE), o preço médio vai ficar abaixo da barreira dos 100 euros por MWh pela primeira vez desde 27 de dezembro e vai registar o valor mais baixo desde 31 de outubro, quando foi negociado a uma média de 79 euros por MWh.

Adicionalmente, o preço médio da eletricidade será, na quarta-feira, 84,36% inferior ao registado em 08 de março, quando a eletricidade atingiu os 544,98 euros por MWh, o seu máximo até à data, motivado pela subida dos preços do gás após o início da invasão russa da Ucrânia.

Por faixas horárias, o preço mais baixo será alcançado entre as 16:00 e as 17:00, altura em que se fixará nos seis euros por MWh, enquanto o preço mais alto será registado entre as 08:00 e as 09:00, altura em que a eletricidade será negociada a 148 euros por MWh.

A evolução do preço da eletricidade no mercado grossista continua a depender em grande medida do custo do gás natural, cujo preço no mercado holandês, referência para a Europa, subiu mais de 5% hoje, mas permanece abaixo de 100 euros por MWh, aguardando a evolução da guerra na Ucrânia.

Outro fator que vai favorecer a diminuição do preço da eletricidade é o clima, uma vez que se registam condições favoráveis de sol e vento que impulsionarão a geração de energia eólica e solar.