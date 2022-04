Pedir registo de patente na Europa vai ficar mais barato

O Instituto Europeu de Patentes (IEP) diz que a “patente unitária europeia” vai entrar em vigor no final deste ano. O diretor principal para a cooperação internacional do IEP, Telmo Vilela, revela, em declarações à Renascença, que “haverá apenas um único pedido efetuado junto do IEP e a patente, uma vez concedida, será válida em todos os países da União Europeia que ratificaram esta patente unitária.” O sistema vai significar "uma redução de custos enorme e uma simplificação dos procedimentos, por exemplo, em matérias de tribunais, pois vai haver um Tribunal único com competência para avaliar eventuais infrações”. Para Telmo Vilela, a medida representa “uma das mais importantes reformas do sistema de patentes europeu”.

Atualmente, uma entidade que queira pedir o registo de uma patente apenas para o território português deve fazê-lo junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Se quiser registá-la a nível europeu, tem o prazo de um ano para pedir o registo junto do Instituto Europeu de Patentes. Depois de concedido o registo, a entidade tem de apresentar junto dos países em que queira que ela esteja em vigor um pedido semelhante, o que implica custos administrativos. Pedidos oriundos de Portugal atingem crescimento recorde em 2021 Apesar da pandemia, os pedidos de patentes por Portugal junto do Instituto Europeu de Patentes aumentaram 13,9% em 2021. Segundo um comunicado do Instituto Europeu de Patentes, Portugal, com a apresentação de 286 pedidos, foi o país da Europa com maior crescimento, dentre os países com mais de 200 pedidos de patentes. O crescimento de Portugal representa mais de cinco vezes a taxa média da União Europeia de 2,7%. Os números invertem a tendência negativa do ano anterior, quando os pedidos de patentes caíram 7,7%, de acordo com o Índex de Patentes do IEP 2021. Nestas declarações à Renascença, Telmo Vilela, defende que se trata de indicadores “muito positivos para o país”.

Considerando que “o número de pedidos de patentes é indicador da pujança económica e científica dos países”, Telmo Vilela diz que o crescimento português reflete “os esforços que têm sido feitos ao longo dos últimos anos junto das instituições, empresas e criadores no sentido de criar uma cultura de propriedade industrial” que lhes permita ter consciência das “vantagens de proteger as nossas criações intelectuais”. O sistema de patentes dá aos criadores a “oportunidade de retirarem os devidos dividendos do investimento que se faz na investigação e desenvolvimento”, esclareceu o diretor. O crescimento do número de pedidos de patentes surge depois de uma queda abrupta no ano anterior devido à pandemia. Portugal em sintonia com crescimento europeu A tecnologia informática, biotecnologia e tecnologia médica são as principais áreas dos pedidos apresentados por Portugal e pelos restantes países. Isto significa que “estamos alinhados com o resto dos países europeus e com outros países de fora da europa”, o que “nos dá um bom indicador do investimento que está a ser feito nas unidades de investigação e desenvolvimento”, referiu Telmo Vilela.

Os pedidos de patentes em tecnologia informática mais do que triplicaram em 2021 (de 10 para 32), fazendo desta a área tecnológica com o maior número de pedidos de patentes em Portugal. Os pedidos de patentes em biotecnologia cresceram 82,4%, deixando esta área em segundo lugar nos pedidos de patentes, enquanto a tecnologia médica, anterior líder, ficou em terceiro lugar, com uma queda nos pedidos de patentes de 3,3%. O setor dos transportes, que inclui a indústria automóvel, passou do décimo lugar para ser a quarta maior área tecnológica em Portugal, mais do que duplicando os seus pedidos de patentes (+114,3%). Região Centro duplica quota nos pedidos de patentes portugueses A região Norte volta a liderar o ranking regional, mas a sua quota caiu para 40% face aos 56,2% do ano anterior. Em contrapartida, o Centro aumentou os seus pedidos de patentes em 133,3%, aumentando assim a sua quota de 15,7% para 31,9% do total de pedidos de patentes com origem em Portugal.

Cinco dos 10 maiores requerentes de patentes portugueses são universidades ou institutos de investigação, o que os torna agentes fundamentais na dinamização da inovação em Portugal. São eles a Universidade do Minho, a Universidade do Porto, o Politécnico de Leiria, a Universidade de Aveiro, e o Instituto de Investigação da Floresta e do Papel - RAIZ, e contribuem com 45% do total dos pedidos de patentes apresentados pelos 10 maiores requerentes de patentes portugueses.