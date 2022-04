Orçamento. TAP deve receber quase mil milhões de euros este ano

A TAP deve receber até 990 mil milhões de euros do Estado este ano. A medida está contemplada na proposta de Orçamento do Estado para 2022, apresentada esta quarta-feira pelo Ministro das Finanças.

O valor já tinha sido anunciado no final de 2021, depois de a Comissão Europeia ter autorizado esta ajuda estatal no âmbito do plano de reestruturação da empresa.

Na proposta de Orçamento do Estado para 2022, o Governo justifica este esforço orçamental com a importância da transportadora aérea para a economia portuguesa e lembra que, em 2019, a TAP era "responsável por 1 a 1,2% do PIB nacional".

"A TAP tem tido um papel fundamental na economia portuguesa, promovendo a sua internacionalização, seja pela sua atividade como transportadora de bens e serviços – tendo em 2019 transportado cerca de 4 milhões de turistas não residentes com estadia em Portugal cujo valor de gastos estimado se situa entre os 1,3 e os 1,6 mil milhões de euros", pode ler-se no documento oficial.

O executivo, encabeçado por António Costa, sublinha também que o setor da aviação "foi um dos mais afetados pelos impactos da pandemia", o que prejudicou o normal funcionamento da TAP nos últimos dois anos. Na proposta divulgada hoje, o Governo lembra que, noutros países, houve mais casos de companhias aéreas onde a intervenção do Estado se "justificou".

