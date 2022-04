OE2022. Governo não prevê transferência para o Novo Banco

A proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) não prevê qualquer transferência de mais verbas para o Novo Banco, anunciou esta quarta-feira o Governo.

"Tomámos muito boa nota do que o Fundo de Resolução transmitiu sobre o assunto e das palavras do governador do Banco de Portugal. Ficamos naturalmente satisfeitos com o facto de não irmos fazer nenhum novo pagamento relativamente ao dossiê Novo Banco. Estamos bastante satisfeitos. Repetirei as palavras do meu antecessor: Não, não está prevista nenhuma transferência para o Novo Banco", referiu o ministro das Finanças.

Fernando Medina falava aos jornalistas na conferência de imprensa da proposta de Orçamento do Estado para este ano.



O Novo Banco anunciou, em março, que vai pedir mais 200 milhões de euros ao Fundo de Resolução.