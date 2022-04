OE2022: Governo prevê 2,6 mil milhões de euros em apoios à recuperação de empresas

O Governo prevê gastar um total de 2,6 mil milhões de euros em apoios à recuperação de empresas, a que se somam mais 1,1 mil milhões de euros na transição climática e digital, segundo a proposta do Orçamento do Estado para 2022.

O documento, apresentado e entregue esta quarta-feira pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, ao presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, estima 2.615 milhões de euros em apoios à capitalização, investimento e inovação de empresas.

Deste valor, a maior fatia é destinada à recapitalização de empresas afetadas pela pandemia da Covid-19, através do Fundo de Capital e Resiliência, para o qual vão 1.300 milhões de euros.

A capitalização do Banco Português de Fomento (BPF) para apoiar as empresas é de 250 milhões de euros e nos incentivos e subsídios no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) estão disponíveis 900 milhões de euros para inovação, digitalização, qualificação e descarbonização, refere o documento.

O Governo prevê também a criação de um Incentivo Fiscal à Recuperação (IFR), que representa um alívio fiscal para as empresas, apoiando até 25% o investimento de empresas no segundo semestre de 2022, com um custo estimado de 150 milhões de euros, e o fim do PEC (Pagamento Especial por Conta) e o desagravamento das tributações autónomas de IRC, de 15 milhões de euros.