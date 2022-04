OE2022: Governo estima inflação de 4% e mantém previsão do défice em 1,9%

A proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE022) prevê que a inflação suba para os 4%, face aos 2,9% que previa no Programa de Estabilidade, em março, um aumento de 3,1 pontos percentuais em relação aos 0,9% previstos na proposta chumbada em outubro do ano passado.

A previsão do Banco de Portugal, indicada no documento que foi entregue esta quarta-feira na Assembleia da República e será votado na generalidade a 29 de abril, fica 1,5 pontos percentuais abaixo da previsão do INE revelada no início desta semana, quando o Instituto Nacional de Estatística estimou que Portugal tinha atingido uma variação homóloga do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) de 5,5, o mais elevado valor registado desde 1996.