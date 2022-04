Governo vai avançar com financiamento da CP e de outras empresas públicas

O ministro das Finanças, Fernando Medina, anunciou esta quarta-feira que o saneamento financeiro da CP vai avançar ainda este ano ou no próximo.



Durante a apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), Fernando Medina referiu que essa operação depende do diálogo com a Comissão Europeia.

“Se for possível, vamos concluí-la ainda este ano; senão, no próximo”, disse o governante, frisando que é neutra em termos de défice orçamental.

O ministro das Finanças adianta que esta operação de saneamento financeiro da CP se deve realizar porque acredita mesmo nela.

“O mesmo deve acontecer em relação a outras empresas públicas que estão no perímetro do Estado e que acumularam uma dívida histórica porque durante décadas o Estado não pagou as indemnizações compensatórias e os planos de investimento que lhes foi pedindo.”

Para Fernando Medina, “é altura de voltarmos a ter alguma normalidade, com contratos de serviço público firmados e financiados a tempo e horas, com dívida controlada, de forma a termos empresas a prestar melhores serviços públicos”.