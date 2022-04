Aumento dos salários na Função Pública não acompanha a taxa de inflação

O Governo vai manter o aumento dos salários para funcionários públicos nos 0,9% em 2022, apesar da taxa de inflação ter sido revista para os 4%. A confirmação foi feita pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, durante a apresentação da proposta do Orçamento do Estado para 2022.

No documento, o Executivo de António Costa anuncia a “continuação de trajetória de aumento do Salário Mínimo Nacional, em linha com o objetivo da legislatura de 750 euros em 2023 e um aumento de 0,9% para a generalidade dos trabalhadores da Administração Pública”.

A percentagem tinha sido traçada em linha com a taxa de inflação estimada em outubro de 2021 para a proposta do OE2022 do anterior Governo que acabou chumbada no Parlamento. Em março, o Programa de Estabilidade reviu este indicador para os 2,9%, que o novo Executivo estima agora, de acordo com dados do Banco de Portugal, em 4,0%.