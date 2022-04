Reembolsos do IRS começam a chegar às contas dos contribuintes

Começam a ser processados nesta sexta-feira, cinco dias úteis após o início da entrega das declarações, os primeiros reembolsos relativos ao IRS de 2021.

Segundo comunicado da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), o processamento de reembolsos entra agora “em velocidade de cruzeiro, demorando cerca de três dias úteis entre o processamento da ordem de reembolso (após liquidação da declaração) e a entrada na conta bancária do contribuinte”.

Desde o dia 1 de abril que as declarações do imposto referente aos rendimentos podem ser entregues, procedimento que, de acordo com a AT, “está a decorrer com normalidade e sem constrangimentos”.