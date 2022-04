“Não uma, mas duas Autoeuropas”. Ministro da Economia prevê futuro para Sines

O ministro da Economia diz que poderá vir a existir em Sines não uma, mas duas Autoeuropas. No Parlamento, neste segundo dia do debate do Programa de Governo, António Costa e Silva referiu a aposta naquele porto como um grande polo de desenvolvimento.

“Podemos ter em Sines, não uma, mas duas Autoeuropas no futuro, porque pode ser um porto ligado e digitalizado a toda a rede portuária internacional; pode ser um centro do ‘hub’ das tecnologias verdes que são os novos combustíveis para toda a marinha e as forças que se movimentam no mar, nomeadamente o hidrogénio, a amónia e o metanol; pode ser um tratamento de dados com os cabos submarinos que existem; pode ser um centro de importação de LNG e depois de 'transhipping' para todo o sistema europeu e, portanto, vamos apostar a nível do Governo na mobilização para essa área”, defendeu nesta sexta-feira.

Numa intervenção de improviso com que abriu o debate, António Costa e Silva pediu ainda que, entre partidos e sociedade, se crie uma plataforma de entendimento independentemente das diferenças, para fazer reformas.

“As crises na história dos países são frequentes. As transformações fundamentais são raras. Temos à nossa frente a oportunidade de fazer uma transformação fundamental no nosso país, mas isso exige que, independentemente das nossas diferenças, saibamos trabalhar uns com os outros, ombro para ombro, criando grandes plataformas colaborativas, políticas sociais, empresariais para mudar para melhor o tecido produtivo do nosso país”, apelou.