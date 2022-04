ISP equivalente ao IVA a 13%? "Já se podia ter feito isso há mais tempo", diz presidente do ACP

O presidente do Automóvel Clube de Portugal (ACP) reage com surpresa e com satisfação ao anúncio da descida do ISP na proporção equivalente à redução do IVA dos combustíveis para 13%.

Comentando na Renascença o anúncio feito esta tarde por António Costa no Parlamento, durante a apresentação do programa de Governo, Carlos Barbosa sublinhou que, se o Governo pode fazer isto agora, também já o poderia ter feito há mais tempo.

“Constatamos que, afinal, já se podia ter feito isso há mais tempo e, portanto, não esperava - como ele agora não esperou - pela decisão de Bruxelas de baixar o IVA.

Barbosa espera que esta redução do ISP não seja meramente transitória e desafia António Costa a somar a este desconto um outro, a breve prazo, quando Bruxelas autorizar a redução do IVA dos combustíveis para 13%.

“Amanhã, se conseguir baixar o IVA com autorização de Bruxelas, é bom, porque, assim, baixa o ISP mais a decisão de Bruxelas, vai dar uma redução bastante significativa. Espero que as duas se possam somar uma à outra porque acho que nesta altura o primeiro-ministro tem de ajudar os portugueses”, referiu.