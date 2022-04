Após cinco dias de ter arrancado o prazo para os contribuintes acertarem as contas com o fisco, já foram entregues mais de um milhão de declarações de IRS. De acordo com o Portal das Finanças, a barreira do milhão foi este ano ultrapassada um dia mais cedo do que no ano passado.

Segundo o Governo, os reembolsos devem ser processados no prazo médio de 17 dias. Ao que tudo indica, através do IRS automático, o prazo será entre os 11 e os 12 dias; no sistema normal - optar por preencher e submeter o Modelo 3 - pode ser demorar 19 ou 20 dias.

A novidade deste ano é o chamado IRS Jovem. Os contribuintes entre os 18 e os 26 anos vão receber um aviso alertando-os para a possibilidade de acederem a esta modalidade. Isto desde que não excedam os 25 mil euros de rendimento bruto anual.

No primeiro ano podem poupar 30% daquilo que seria o imposto a pagar. Ao acederem à simulação são alertados para confirmarem os dados e para manifestarem a intenção de beneficiar do IRS Jovem.

Os contribuintes podem indicar ao Fisco até ao final do março a entidade à qual querem consignar parte do seu IRS e do IVA. A lista de entidades às quais poderá consignar 0,5% do seu IRS ou o IVA, correspondente ao benefício fiscal previsto por ter pedido fatura em certos setores, já está disponível. Este ano, há 4.561 entidades inscritas para receber esta “doação”.

O prazo para a entrega da declaração decorre até 30 de junho.

Os contribuintes com maiores dificuldades podem recorrer à ajuda digital assistida nas 1.159 Lojas e Espaços do Cidadão e juntas de freguesias ou fazer um agendamento para uma repartição de Finanças, usando uma das 200 mil vagas disponíveis e reservadas para este efeito em abril.