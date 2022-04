Combustíveis vão descer. Gasóleo fica 12 cêntimos mais barato

Tendo presente os valores de mercado, o gasóleo deverá descer até 12 cêntimos e a gasolina até quatro cêntimos para próxima semana.

Estes valores podem ainda sofrer ajustamentos porque é preciso ter em conta as cotações do brent ao longo de sexta-feira, assim como a cotação do euro face ao dólar na última semana.

A cotação internacional do petróleo está em queda, depois das notícias de reforço de fornecimento desta matéria-prima pelos Estados Unidos. Joe Biden anunciou que irão ser libertados um milhão de barris de petróleo por dia, durante seis meses.

Para ajudar a mitigar o impacto da subida dos preços dos combustíveis, o Executivo criou uma fórmula que previa uma descida do ISP.

O Governo anuncia todas as sextas-feiras qual o valor que vai vigorar, com base no mecanismo semanal de revisão dos valores das taxas unitárias de ISP, que reflete na determinação das referidas taxas a variação da receita de IVA, que ocorre em virtude das alterações nos preços dos combustíveis.

