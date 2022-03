Não pagou a conta da eletricidade ou gás? Serviços já podem ser (outra vez) cortados

Chega ao fim esta quinta-feira a proibição de cortes no abastecimento de eletricidade, gás, água e telecomunicações para quem tenha pagamentos em atraso.



Esta era uma exceção adotada no âmbito da pandemia de Covid-19 a que tinham acesso desempregados, famílias com quebra de rendimentos igual ou superior a 20% ou pessoas doentes com o novo coronavírus.

Mas a partir de hoje a falta de pagamento da fatura já pode originar a cortes, avisa Sofia Ferreira, da Deco.

“Quem tenha faturação em atraso, valores em divida, pode efetivamente receber o aviso de corte e, caso não regularize o valor em atraso ou não celebre um acordo de pagamento faseado desse valor, pode ver interrompido a prestação desse serviço”, explica.

Sugere que os consumidores nestas condições devem “contactar o prestador do serviço público” e “celebrar um acordo de pagamento faseado, uma mensalidade que seja adequada aos rendimentos atuais do agregado familiar”.

A jurista da Deco avisa ainda que os consumidores têm de fazer bem as contas, porque ao valor combinado para pagar em prestações, acresce o valor da fatura do consumo atual.

“É importante ter isso em consideração: ao valor da mensalidade, da prestação que ficar acordada, acresce o valor da fatura mensal, fatura do mês corrente e portanto é necessário nas contas do orçamento familiar acrescer o valor da mensalidade ao valor das faturas do mês corrente”, diz.