Sismicidade em São Jorge quase não teve impacto na produção de queijo

Canadinha Nova, na Beira, próximo de Velas, a capital do queijo. Gabriela Santos é a responsável pela produção da Uniqueijo, a União de Cooperativas Agrícolas de Lacticínios de São Jorge.

Ao contrário de outros queijos feitos a partir de leite pasteurizado ou leite filtrado, este é feito a partir de leite cru. O tempo mínimo de cura é de quatro meses, mas pode ir até aos 36.

O leite “entra em cubas onde se dá a coagulação. Depois, a coalhada é cozida e o soro é retirado. Coalhada que é de seguida colocada nas formas do queijo”, cobertas com linho branco, “que são posteriormente prensadas”. Entram de seguida numa camara de pré-cura, “de onde saem para serem cobertos com um revestimento para impedir a formação de bolores”, explica Gabriela Santos. E só depois se dá o processo de cura, que pode ir até aos 36 meses.

António Aguiar, presidente do Conselho de Administração da Uniqueijo, diz que a crise sísmica não afetou a totalidade da produção média de 250 queijos diários.

“Não está a 100%, mas está a 70 ou 80%. Bem melhor do que nos últimos dias”, explica António Aguiar, que viu a produção ser reduzida devido á crise sismo-vulcânica.