IPAM. Economia portuguesa poderá lucrar mais de 200 milhões se a seleção for ao Qatar

O Instituto Português de Administração e Maketing (IPAM) estima que a presença da seleção nacional portuguesa no Campeonato do Mundo do Qatar poderá trazer à economia nacional um retorno superior a 200 milhões de euros.

Com as competições internacionais em que Portugal participou, a economia portuguesa arrecadou 1.400 Milhões de euros desde o Euro2012.

Em declarações à Renascença, Daniel Sá, diretor executivo do IPAM explica que "se a Seleção Nacional for ao Qatar espera-se que entrem na economia portuguesa mais de 200 milhões de euros".

Mesmo sem a qualificação, Daniel Sá, diz que o facto de Portugal jogar no playoff "é, por si só, benéfico para a economia portuguesa".

O diretor do Instituto Português de Administração de Marketing salienta dois pontos negativos deste mundial. A distância que separa Portugal do Qatar "impossibilita muitos adeptos de viajar" e o facto de se realizar em dezembro "diminui a vontade dos portugueses de acompanhar, já que a maioria tem férias no verão".

No entanto, "mesmo com o Mundial no Qatar e em dezembro", há um ganho significativo para Portugal, explica Daniel Sá.

"São sempre uns milhões de euros significativos que entram diretamente na economia portuguesa", diz o responsável, que explica que os valores variam de acordo com a performance da equipa das quinas.