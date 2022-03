A Espanha é o país que mais investe em Portugal e a China está em quinto lugar na tabela.

Os dados foram publicados esta terça-feira pelo Banco de Portugal, que lançou novas estatísticas sobre o Investimento directo estrangeiro. Os dados identificam o último investidor, em vez da localização da subsidiária, ou seja, permitem identificar a origem do dinheiro.

“Entende-se por investimento direto o investimento que uma entidade residente numa determinada economia realiza com o objetivo de controlar ou influenciar a gestão de uma empresa residente noutra economia“, explica o banco central.

De acordo com estes dados, os 20 maiores países investidores finais representavam 93% do valor total do investimento do exterior em Portugal, no final de 2021.

No topo da lista está Espanha. O país vizinho foi o que mais investiu no último ano em Portugal (23,6 mil milhões de euros). Segue-se Portugal, através das subsidiárias portuguesas no estrangeiro (23,5 mil milhões de euros), França (17,1 mil milhões de euros) e Reino Unido (13,3 mil milhões de euros).

Com esta nova análise, a China subiu da nona posição para o "top 5" com 6,8% do investimento directo estrangeiro (10,6 mil milhões de euros) do total (154,9 mil milhões de euros).

A economia chinesa é a que mais utiliza subsidiárias para investir, através do Luxemburgo e Hong Kong. Por isso, tinha menos peso nas estatísticas anteriores. Mas não é a única, já que “novas estatísticas mostram que China, Estados Unidos da América e França investem em Portugal através de outros países“, refere o BdP.

Estes dados revelam também que o peso da China é maior no setor da eletricidade, água e gás, o que deverá estar relacionado com a posição da China Three Gorges na EDP e da Fosun na REN.

Depois da China, surgem a Holanda, Alemanha, Estados Unidos, Brasil e Luxemburgo. Só depois surgem países como Angola e Suíça. No total, o stock de investimento direto estrangeiro chegou em 2021 a 154,9 mil milhões de euros.

O Reino Unido domina o investimento nas indústrias transformadoras, seguido de Espanha e Alemanha. No caso da construção, é Espanha que domina, com o Brasil de perto. Nos serviços (incluindo a banca e os seguros), é Portugal quem tem a maior fatia, seguido de Espanha e França.

Estas estatísticas são atualizadas trimestralmente.