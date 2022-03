Presidente da CMVM de saída

O presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) enviou um pedido de renúncia ao cargo ao ministro das Finanças, dadas “as limitações com que se vê obrigado a exercer as funções”.

Em nota enviada às redações, a CMVM justifica a saída do presidente por motivos de saúde.

"Foi com pesar que dirigi hoje ao Senhor Ministro de Estado e das Finanças a renúncia ao cargo de presidente do Conselho de Administração da CMVM, solicitando a minha substituição num prazo de tempo tão curto quanto possível, tendo em conta as razões de saúde que justificam a decisão. Um problema de saúde que me tem condicionado crescentemente, e que não me vem permitindo a total dedicação e compromisso que reputo essenciais para a liderança que a CMVM merece e necessita, tanto ao nível nacional como internacional”, escreve Gabriel Bernardino.

O atual presidente da CMVM assumiu a liderança do regulador da Bolsa em 15 de novembro, em substituição de Gabriela Figueiredo Dias. Pede agora que seja substituído rapidamente.