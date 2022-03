Produtores de leite. “A guerra é mais um prego no caixão”

Na vacaria de Carlos Neves, em Vila do Conde, são produzidos diariamente 2.400 litros de leite. Dos 140 animais, 75 são produtores. Alimentá-los “nunca saiu tão caro”.

“O silo de oito toneladas de ração custava-me no ano passado 2.400 euros. Agora, em fevereiro, já me custou 3.200 euros e não sei quanto me vai custar amanhã ou no próximo mês.”

O custo com a alimentação representa 60% da despesa da vacaria. Uma conta que não para de subir, também, por “conta da guerra na Ucrânia”, onde era produzido 40% do milho usado na ração animal, explica.

“A guerra é mais um prego no caixão. É mais um ou dois furos num cinto que já estava no osso. Isto já estava no limite”, conta o produtor.

Ao custo da alimentação dos animais, junta-se o aumento do preço do gasóleo e da energia. Carlos Neves dá o exemplo da fatura de 900 euros de eletricidade em 2021 que, em janeiro, subiu para “os 1.500 euros”. “E, agora, vai disparar ainda mais”, antevê. “O gasóleo também já subiu 40 cêntimos por litro”, acrescenta.

Quem também já fez as contas à vida é José Augusto. Com 250 vacas, o produtor de leite de Barcelos viu o custo por animal a disparar nas últimas semanas.

“Neste momento, alimentar uma vaca custa-me seis euros e vinte cêntimos. Há pouco tempo, custava cinco euros. Amanhã, não sei.”