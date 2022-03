Greve de camionistas em Espanha cria problemas à economia nacional

A greve dos transportadores de mercadorias espanhóis está a criar graves problemas a vários setores em Portugal, nomeadamente, a indústria da pesca, que já tem barcos parados e não consegue escoar o que é pescado no Oceano Atlântico.

À Renascença, Pedro Jorge Silva, da Associação de Armadores de Pesca Industrial, garante que o setor está praticamente parado e a perder milhares de euros por dia.

Só na sua empresa são quatro barcos que não circulam e 100 mil euros por dia de perdas.

“Temos neste momento barcos a pescar no norte de Espanha, e que estão com problemas de não o poder fazer porque não circulam as mercadorias. Acabei de receber notícias vindas de Espanha de que correu muito mal a reunião do setor dos transportes com o Governo. Vamos continuar com esta situação que é profundamente dramática”, explicou.