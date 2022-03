Sobe e desce dos combustíveis. "Mercados estão a antecipar cessar-fogo" na Ucrânia

Os portugueses podem esperar uma descida do gasóleo e da gasolina na segunda-feira, porque os mercados estão a antecipar um cessar-fogo na guerra da Ucrânia, afirma o especialista da DECO Proteste, Pedro Silva, em declarações ao programa Em Nome da Lei da Renascença, O analista de mercado de energia acredita que o preço dos combustíveis vai descer na proporção em que subiu no início desta semana. “O que se verifica desde o dia 10 e até hoje tem sido um decréscimo, a níveis históricos, pelo menos nos últimos anos, e que indiciam uma descida, se não acontecer nada de extraordinário num montante na mesma ordem da subida que ocorreu na semana que passou”, adianta Pedro Silva.

A descida do preço do barril do petróleo nos últimos dias, que perspetiva uma descida dos preços pagos em bomba na segunda-feira, resulta de “os mercados internacionais estarem a antecipar um cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia”. Mas Pedro Silva alerta que os mercados andam, por estes dias, “muito voláteis, nenhuma descida ou subida é sustentável”. Dependendo do evoluir da guerra, os preços dos combustíveis podem voltar a subir e manter-se em alta. Portugal é o sexto país da União Europeia (UE) que paga mais caro os combustíveis por causa dos impostos a que estão sujeitos. A carga fiscal (ISP - Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e IVA) pesa cerca de 50% no valor final. Pedro Silva garante que, “por cada litro de combustível em bomba, o Governo arrecada 1 euro, carga fiscal direta, mesmo com as medidas compensatórias que estão a ser aplicadas”. Estado arrecada mais de 4 mil milhões/ano Um crítico da elevada carga fiscal que pesa sobre os portugueses, o fiscalista Samuel Fernandes de Almeida fez as contas e diz que o Estado arrecada mais de 4 mil milhões de euros todos os anos, só com os impostos sobre os combustíveis. “Não tenho ainda os números de 2021, mas a receita de ISP variou entre 3,3 e 3,5 mil milhões de euros, entre 2019 e 2020. E o IVA à volta dos 1,3 e 1,4 mil milhões de euros, o que significa que o Estado arrecada mais de 4 mil milhões de euros por ano, só com os impostos sobre os combustíveis”, contabiliza o advogado fiscalista.

Samuel Fernandes de Almeida lembra que Portugal tem a sexta gasolina mais cara da Europa, exatamente por causa da carga fiscal. Na mesma linha, o presidente do Automóvel Clube de Portugal (ACP), recorda que o setor automóvel representa 32% da receita fiscal do Estado”. Quanto às margens de lucro das petrolíferas e da rede de distribuição, Carlos Barbosa diz que “é normal que queiram ter lucros”. O problema é que não há concorrência de preços dos combustíveis, por causa da posição dominante da Galp. “O que acontece é que uma única entidade acaba por regular tudo. A Galp acaba por levar atrás as outras companhias de referência que existem em Portugal. Porque nós vamos numa autoestrada e vemos que os preços são todos iguais. Nós temos três tipos de bombas: as que pertencem às companhias petrolíferas, depois há as que, pertencendo às companhias, são exploradas por terceiros e depois há as que são de terceiros e exploradas por terceiros. E esses terceiros se quiserem modificar o preço em relação às bombas que são das companhias o que lhe acontece é que não conseguem ser abastecidos”, afirma o presidente do ACP. “Aconteceu há uns anos um caso célebre, em Reguengos de Monsaraz, em que uma bomba da Galp esteve quase uma semana sem receber combustível. Você pergunta-me se há cartelização? Não há como provar que há cartelização. Mas agora que há uma tendência para as outras bombas seguirem o que faz a Galp, isso não tenho dúvida nenhuma que acontece”, analisa.