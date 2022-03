TAP sobe sobretaxa de combustível e admite aumentar preço das viagens

A TAP anunciou hoje que vai aumentar a sobretaxa de combustível devido à subida do preço do petróleo, indicando que "a curto prazo, é inevitável que os preços das viagens" subam, de acordo com um comunicado.

"Em consonância com outras grandes companhias aéreas, a TAP Air Portugal vai aumentar a taxa YQ (conhecida como taxa de combustível) devido ao aumento do preço do 'jetfuel' [combustível para aviação], um dos principais fatores de custo na aviação", referiu.

"Alguns analistas preveem para o setor da aviação um impacto 'extremo' causado por este aumento brutal do combustível, mas acredita-se que, a longo prazo, a situação poderá estabilizar. No entanto, a curto prazo, é inevitável que os preços das viagens aumentem", explicou.

A decisão do agravamento da sobretaxa de combustível é conhecido uma dia depois de a TAP anunciar que está a antecipar o aumento da operação já este verão, em linha com as previsões da IATA. Nesse sentido, decidiu avançar com medidas que recuperam parte da capacidade entretanto perdida.

Segundo a mensagem interna enviada aos colaboradores, e citada pela Lusa, a partir de 1 de abril fica suspensa a redução do horário dos tripulantes, imposta nos acordos de emergência. Serão ainda reintegrados profissionais que saíram da empresa e contratados outros a prazo.