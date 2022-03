​Mais linhas de crédito para a Agricultura

"Com o objetivo de disponibilizar meios financeiros que permitam fazer face a situações de crise - quer estas resultem de prejuízos pela ocorrência de fenómenos climatéricos adversos, quer resultem de perturbações nos mercados ou de aumento dos custos de produção -, pretende-se assegurar aos produtores do setor agrícola o acesso a crédito, mediante a concessão de apoio público aos encargos a suportar", diz o comunicado do Conselho de Ministros.

No entanto, mais crédito é justamente o tipo de ajuda que os agricultores dispensam nesta altura, segundo o presidente da CAP, a Confederação dos Agricultores de Portugal.

Em entrevista recente à Renascença, Eduardo Oliveira Sousa apelava a apoios urgentes, que não deixassem os agricultores mais endividados.