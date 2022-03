"Lay-off" simplicado já não é solução, defende ministro da Economia

O lay-off simplificado já não é solução para as empresas. É o que defende o ministro da Economia, que admite que muitas estão a ser obrigadas a suspender a actividade, devido à pressão dos custos de produção.

"Não queremos que os trabalhadores fiquem em casa. Queremos que as empresas tenham a capacidade para laborar e manter os seus trabalhadores a produzir", refere Pedro Siza Vieira.

O ministro da Economia, a acompanhar o anúncio da Easy Jet, que decidiu alargar a operação em Portugal, com um novo avião e quatro novas rotas.



Antes Siza Vieira esteve na Bolsa de Turismo de Lisboa, onde defendeu que é possível recuperar o dinheiro investido na TAP.

Apesar do conflito na Ucrânia e do aumento do preço dos combustíveis, Pedro Siza Vieira está otimista. O responsável pela pasta da economia acredita na recuperação da transportadora e da procura por viagens.

São declarações, ao mesmo tempo que a TAP confirmava um agravamento dos preços dos bilhetes, para compensar o aumento dos combustíveis. Uma subida que pode ficar entre os 3 e os 25 euros, por voo.