​Governo alarga descontos no combustível para transportes de mercadorias

Este apoio é referente “a um total de litros igual a metade da média de consumo dos diferentes tipos de transporte, relativo a 3 meses, e pago numa só vez no ano de 2022”.

As novas medidas contemplam um subsídio de 30 cêntimos por litro de combustível até às 35 toneladas e de 0,20 cêntimos por litro a partir das 35 toneladas.

O Governo anunciou esta quinta-feira o alargamento dos descontos nos combustíveis para transportes de mercadorias e no líquido que controla as emissões poluentes dos veículos (AdBlue).

Em relação ao AdBlue, o Governo avança com um subsídio de 30 cêntimos por litro para todas as categorias, num total de litros igual a metade da média de consumo dos diferentes tipos e transporte, relativo a 3 meses e pago numa só vez no ano de 2022.

O Ministério das Infraestruturas avança, em comunicado, que também foi decidido "alargar a todo o setor de transportes por conta de outrem, independentemente da dimensão e da queda de faturação, a flexibilização de pagamentos de impostos que existia para as PME (entrega faseada das retenções na fonte de IRS e IRC e do IVA, em 3 ou 6 prestações mensais sem juros)".