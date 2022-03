Criptomoedas não são investimento adequado para pequenos consumidores

Numa altura em que cresce o interesse do público, várias autoridades europeias de supervisão, entre elas a portuguesa CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) vêm alertar para os riscos associados às criptomoedas. No documento publicado esta quinta feira, sublinham a possibilidade real de perda de todo ou parte do investimento feito, avisam que os preços podem valorizar bastante mas também caem na mesma proporção e referem que existe muita publicidade enganosa neste mercado, nomeadamente através dos “influencers”.

Os supervisores deixam uma pergunta a quem pensa comprar criptomoedas: está disposto "a correr o risco de perder todo o dinheiro que investiu" e "assumir riscos elevados para obter os resultados anunciados?”. Quem ainda saber se "compreende as características do criptoativo ou dos produtos e serviços associados".

Mas as perguntas não ficam por aqui. O consumidor/investidor deve ainda questionar se "as empresas/partes com que está a lidar são idóneas", se "as empresas/partes com que está a lidar estão incluídas na lista negra das autoridades nacionais competentes" e se "é capaz de proteger eficazmente os dispositivos que utiliza para comprar, armazenar ou transferir criptoativos, incluindo as suas chaves privadas".

Em setembro de 2020 a Comissão Europeia apresentou uma proposta legislativa para regulamentar os criptoativos, mas até que seja adotada e aplicada não protege nenhum consumidor.

Até à data, existem mais de 17 mil moedas digitais, criptomoedas ou criptoativos.