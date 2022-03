Luz e gás natural aumentam 3% no mercado regulado

A partir de abril, as tarifas da eletricidade e do gás natural no mercado regulado aumentam 3%, anunciou esta terça-feira a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

A ERSE justifica a atualização automática dos preços com "a escalada de preços nos mercados grossistas de eletricidade e do gás natural".

"A tarifa de Energia reflete o custo de aquisição de energia do Comercializador de Último Recurso grossista, sendo uma das componentes que integra o preço final pago pelos consumidores no mercado regulado", diz o regulador, em comunicado.