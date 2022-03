BTL de 2022 será a melhor de sempre

A nível internacional, apresentam-se em Lisboa 60 destinos, com uma aposta forte do Brasil. Apesar da guerra na Ucrânia, não houve cancelamentos e na FIL do Parque das Nações está tudo pronto para abrir as portas no dia 16 de manhã. Até sexta-feira à tarde é só para profissionais, mas depois, até domingo à noite (dia 20), destina-se ao público. Como sempre, há promoções e muitos podem aproveitar a oportunidade para tratar das férias a preços mais convidativos.

A Fundação AIP, que organiza a BTL, espera cerca de 70 mil visitantes, o mesmo de 2019. Ou mais, se o entusiasmo do público for tão grande como o dos expositores, diz Dália Palma.

Quatro campos de futebol dedicados ao turismo

40 mil metros quadrados, é a área total coberta da Bolsa de Turismo de Lisboa. Ou seja, o equivalente a quatro campos de futebol. Como é tradicional, os cerca de 1.400 expositores distribuem-se pelos quatro pavilhões da FIL do Parque das Nações.

O 1º pavilhão vai ser ocupado pelo Turismo de Portugal e pelas sete entidades regionais de turismo: Porto e Norte; Centro, Lisboa e Vale do Tejo; Alentejo e Ribatejo, Algarve, Madeira e Açores.

No 2º pavilhão vão estar as comunidades intermunicipais, câmaras, associações diversas e que prometem diversas iniciativas para mostrar o melhor de cada território. “A oferta nacional está abundantemente representada”, diz Dália Palma.

Anadia é o município convidado e a Região do Porto e Norte, o destino convidado da 33ª edição da BTL.

“Estar dois anos fechados, sem poder viajar, deu-nos oportunidade de conhecer melhor o país, desenvolver a estruturar o turismo interno, particularmente nalgumas áreas, como o Enoturismo, o Turismo de Natureza e outras”, diz a gestora da BTL.

Os sete geoparques vão estar representados e mostrar todas as potencialidades do país quanto à sua biodiversidade.

Foi criada área nova, com cerca de mil metros quadrados, dedicada ao Enoturismo, com representação das regiões, marcas, castas, projetos. “45 players já estão confirmados”. Também a gastronomia está neste pavilhão.

Brasil é o país convidado

Em parceria com a Fundação Gulbenkian, a BTL Cultural apresentará uma programação própria, com temas relevantes para os profissionais do turismo e equipamentos culturais.

No Pavilhão 3, os visitantes poderão encontrar os diversos grupos hoteleiros, e os fornecedores de equipamentos e serviços para a hotelaria e turismo. É aqui que está instalado o BTL Lab, um espaço para as empresas que atuam na Inovação no Turismo e startups da área tecnológica. Um palco dinamizado pelo NEST – Centro de Inovação em Turismo e para o qual estão previstas diversas conferências.

Finalmente, no Pavilhão 4 está reservado para a APAVT – Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo - e para os 60 destinos internacionais que se mostram em Lisboa.

Este ano, o destino convidado é a República Dominicana mas o Brasil é o país com mais representações e que traz novidades, nomeadamente, S. Paulo e Rio de Janeiro. Espanha apresenta novos destinos e as Maldivas, Jamaica e Tailândia também se estreiam na BTL.

Apesar da guerra na Ucrânia, não houve qualquer desistência dos expositores internacionais. Nem a Rússia nem a Ucrânia costumavam estar representadas.

Pensar o futuro também com os mais novos

Esta edição da Bolsa de Turismo de Lisboa está recheada de mostras e eventos, em que cada promotor tenta captar a atenção dos profissionais (e do público) de forma mais atrativa e inovadora, sem esquecer os tradicionais momentos de convívio com provas de vinhos e gastronomia.

Para o palco principal, no Pavilhão 2, estão previstas diversas conferências sobre temas centrais e transversais ao setor do turismo: sustentabilidade, inovação, inovação digital, nova geração de eventos, visão estratégica para o negócio, os novos viajantes e as novas tendências do turismo.

Há também um programa de buyers internacionais, organizado em parceria com o Turismo de Portugal e a TAP, que vão ter espaços próprios para poder negociar diretamente com as empresas portuguesas representadas na Feira.

Como já é tradicional, a BTL inclui também a Feira da Empregabilidade, organizada pela Associação Fórum Turismo. Destina-se a fazer a ponte entre quem procura trabalho no setor do turismo e as empresas, que procuram novos colaboradores. Este ano decorre nos dias 18 e 19 (sexta e sábado) e quase 80 entidades e empresas já confirmaram a presença. A maior parte são da hotelaria, mas todas as áreas estão representadas, à exceção da aviação.

E porque o gosto por viajar pode começar cedo, a BTL tem um programa especial para os mais novos. O Kids Route destina-se a crianças entre os 6 e os 12 anos. Através de jogos didáticos, o objetivo é descobrirem Portugal pelos caminhos da Feira. E no final sempre podem ganhar alguns brindes e outras surpresas.

Para os mais velhos, ir à BTL pode ser mais do que um programa de fim-de-semana: há sempre promoções e é uma oportunidade para decidir a viagem de férias ou a “escapadinha de fim de semana” a preços mais simpáticos.

Apesar do alívio das restrições, o uso de máscara é obrigatório.