​“É prematuro” antever descida do preço dos combustíveis

O preço do petróleo baixou esta segunda-feira. Mas, esta manhã, o preço do barril de Brent, valor de referência para o mercado português, tem-se mantido nos 110 dólares, um valor que há sete dias era de 139 dólares.



Se a descida do preço se mantiver até ao final da semana, é provável que o preço dos combustíveis acompanhe a descida, admite o presidente da Associação Portuguesa Empresas Petrolíferas (APETRO).

“Se se mantiver ao longo da semana a este nível vai dar uma média inferior à da semana passada, se os produtos refinados acompanharem esta tendência, é natural que acompanhem, com certeza que isso implicará depois uma descida.”

No entanto, alerta, ainda “é prematuro” antever esta redução.

“Hoje é segunda-feira não se sabe o que vai acontecer no resto da semana, temos de aguardar para ter mais dias fechados”, aconselha o presidente da APETRO.

O mesmo responsável acredita que a descida no preço do petróleo está relacionada com as notícias do fim de semana que dão conta de avanços positivos nas negociações entre a Rússia e a Ucrânia, assim como a subida dos preços na semana anterior esteve relacionada com notícias sobre a previsível escalada de violência no terreno.

“É muito imprevisível o que se está a passar”, remata.