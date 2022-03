Costa pede a Bruxelas liberdade para redução do IVA nos combustíveis

António Costa apresentou à Comissão Europeia a redução do IVA nos combustíveis por um período transitório.

"A Comissão Europeia ficou de estudar a proposta que apresentei no sentido de poder haver, durante um período transitório, liberdade de cada Estado-membro poder proceder a uma redução do IVA de forma a que possamos ter um impacto efetivo naquilo que é o custo que os consumidores de gasóleo e gasolina estão neste momento a suportar, fruto do aumento do preço", disse o primeiro-ministro, em declarações aos jornalistas.

O anúncio foi feito no final da reunião do Conselho Europeu que decorreu na cidade francesa de Versalhes, um encontro durante o qual também foi discutida a crise energética provocada pelo conflito na Ucrânia. A comissão vai apresentar no próximo encontro dos 27 medidas de intervenção sobre os preços para a redução do preço do gás.

A Comissão ficou ainda de apresentar linhas de intervenção no mercado dos produtos alimentares e matérias primas para a cadeia alimentar.