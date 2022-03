Combustíveis. ACP diz que devolução do aumento do IVA é "bem vinda, mas tardia e precisa de mais explicações"

O presidente do Automóvel Clube de Portugal considera que a devolução do acréscimo de receita em IVA, por via de um corte no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos é "bem vinda, mas tem de ser mais bem explicada" aos consumidores.

Em declarações à Renascença, Carlos Barbosa considera que a medida anunciada esta terça-feira pelo primeiro-ministro, António Costa, "peca por tardia" mas avalia como positivo o anúncio feito por António Costa de que será pedida a Bruxelas uma autorização execional para a reduzir o IVA, de modo a mitigar os impactos sobre a escala galopante do preço dos combustíveis.

"Qualquer Governo, mesmo que seja numa situação temporária, enquanto durar esta guerra na Ucrânia, pode, perfeitamente, pedir à União Europeia para poder baixar o IVA período de A a B e acho que o Governo deve fazer isso rapidamente, porque o dinheiro que vem em IVA é muito superior à baixa do preço do ISP".

Barbosa diz, também, ser muito importante "a alteração da medida de compensação do preço dos combustíveis, que é importantíssima para poder corrigir os preços, à medida que sobem e deixam".