Patrões exigem redução extraordinária de impostos sobre os combustíveis

O presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), António Saraiva, defendeu hoje uma descida extraordinária de impostos sobre os combustíveis, nomeadamente do ISP, como resposta à situação extraordinária de aumentos de custos a que se está a assistir.

"A enorme fatia de impostos que integram a composição do preço [dos combustíveis] tem de ser amenizada. Diria que esta situação extraordinária exige uma extraordinária redução os impostos, nomeadamente o ISP [Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos] e é isso que esperamos que o Governo conscientemente venha a fazer", disse António Saraiva à entrada da reunião da Concertação Social, em Lisboa.

O preço dos combustíveis deverá sofrer um novo aumento máximo semanal na segunda-feira, com o litro da gasolina a subir 12 cêntimos e o do gasóleo 18 cêntimos. A hipótese é admitida por fontes do setor, que revelam à Renascença uma tendência de subida de preços.



Os parceiros sociais estão hoje reunidos, depois de o Governo os ter convocado com "caráter de urgência" com o objetivo de fazerem o "acompanhamento da situação de crise na Ucrânia". A reunião conta com a presença do primeiro-ministro, António Costa.

O presidente da CIP afirmou ainda esperar que desta reunião extraordinária saiam medidas extraordinárias de apoio perante uma situação que também é extraordinária.

"Insistiremos com o Governo que esta é uma situação extraordinária que tem de levar para além aquilo que o Governo pensa ser possível", referiu António Saraiva, salientando que deve ser no reforço e no quadro da coesão da União Europeia que Portugal "tem de ir buscar forma e meios para responder a esta situação".